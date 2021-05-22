АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Медучреждения Атырауской области пополнились шестью аппаратами ИВЛ. Их медикам безвозмездно передала одна из нефтяных компаний для поддержки региона в борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, медучреждениям региона были переданы в дар шесть аппаратов ИВЛ: два аппарата искусственной вентиляции легких VG70 для Атырауской областной детской больницы, два аппарата искусственной вентиляции легких VG70 для Атырауского городского родильного дома и два аппарата искусственной вентиляции легких VG70 для Атырауского областного противотуберкулезного диспансера.

В настоящее время в области имеется четыре аппарата МРТ, 13 аппаратов компьютерной томографии, 41 рентгеновский аппарат, 669 кислородных концентратов, 1514 пульсоксиметров, вместе с шестью новыми - 273 аппарата ИВЛ и восемь кислородных станций.