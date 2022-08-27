27 Августа 2022 17:26

Медучреждения Актюбинской области получили 52 автомобиля для неотложной помощи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Дня Конституции Республики Казахстан в больницы Актюбинской области передали 52 санитарных автомобиля марок «Hyundai» и «JAC Sunray» общей стоимостью 2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Таким образом, потребность в автомобилях скорой медицинской помощи в Актюбинской области полностью закрыта.

«Согласно поручению Главы государства, укреплению материально-технической базы в медицинской сфере уделяем особое внимание. Также строим новые объекты здравоохранения, в том числе в сельской местности. Работа по обеспечению жителей области доступной и качественной медициной будет продолжена. Конечно, многое зависит и от вашей ответственности и мастерства», - обратился к собравшимся на церемонии вручения ключей медицинским работникам аким области Ондасын Уразалин.

Главный врач областной станции скорой помощи Марат Жанкулов выразил благодарность, поскольку появилась еще одна возможность повысить качество медицинской помощи, ускорить доставку медработников к пациентам, а пациентов в медицинские учреждения.

«Для нас это очень радостное событие. Благодаря новым современным автомобилям мы сможем повысить качество медицинской помощи, ускорить доставку медработников к пациентам, а пациентов в медицинские учреждения. Особенно радует, что не остались без внимания районные службы скорой помощи. Благодаря поддержке акима области Ондасына Уразалина мы полностью закрыли потребность в автомобилях», - отметил главный врач станции скорой помощи Актюбинской области Марат Жанкулов.

32 новых автомобиля, оснащенных современным медицинским оборудованием, будут обслуживать жителей города Актобе, 17 реанимобилей направят в районные отделения скорой медицинской помощи, а также еще три реанимобиля переданы отделению медицинской авиации.

Автопарк медицинских учреждений Актюбинской области регулярно пополняется. В 2020 году было приобретено 24 единицы санитарных автомобилей УАЗ и 1 неонатальный реанимобиль марки FORD. На эти цели из бюджета было выделено 239,4 млн тенге.