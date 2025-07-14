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    12:53, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Медцентр УДП получил международную сертификацию

    Медицинский центр успешно завершил прохождение двухэтапного аудита системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Медцентра.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Аудит проводила одна из ведущих мировых сертификационных компаний — Bureau Veritas Certification Holding.

    Полученный сертификат ISO 9001:2015 подтвердил, что система управления качеством Медцентра функционирует эффективно и отвечает всем международным требованиям.

    Медцентр УДП получил международную сертификацию
    Фото: Медцентр УДП

    — Ранее сертификацию проходили только лечебные клиники и медицинские подразделения Медицинского центра УДП. Медцентр же, как управляющая компания и центр принятия решений, впервые провел международную сертификацию качества своей работы. Результат радует: аудит, который мы проходили дважды, в мае и в июне, подтвердил высокий уровень организации процессов и медицинского сервиса, — отметил руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой.

    Документ о международной сертификации ISO 9001:2015 выдается на три года и требует обязательного ежегодного подтверждения соответствия установленным требованиям.

    Ранее Медцентр Управления делами Президента РК рассказал о ярких достижениях своих подведомственных предприятий.

    Теги:
    Здравоохранение УДП Медицина
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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