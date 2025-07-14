Медцентр УДП получил международную сертификацию

Аудит проводила одна из ведущих мировых сертификационных компаний — Bureau Veritas Certification Holding.

Полученный сертификат ISO 9001:2015 подтвердил, что система управления качеством Медцентра функционирует эффективно и отвечает всем международным требованиям.

Фото: Медцентр УДП

— Ранее сертификацию проходили только лечебные клиники и медицинские подразделения Медицинского центра УДП. Медцентр же, как управляющая компания и центр принятия решений, впервые провел международную сертификацию качества своей работы. Результат радует: аудит, который мы проходили дважды, в мае и в июне, подтвердил высокий уровень организации процессов и медицинского сервиса, — отметил руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой.

Документ о международной сертификации ISO 9001:2015 выдается на три года и требует обязательного ежегодного подтверждения соответствия установленным требованиям.

Ранее Медцентр Управления делами Президента РК рассказал о ярких достижениях своих подведомственных предприятий.