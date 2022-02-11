Медстраховки не имеет пятая часть населения СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 125 807 человек не имеют страховки в системе обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала Фонда социального медицинского страхования, при численности населения 564 706 человек имеют право на получение медицинской помощи в системе ОСМС 438 899, или 77,7% жителей области. Из них 281 660 человек – лица, являющиеся освобожденными от уплаты взносов, за них оплачивает государство.

При этом 125 807 человек из числа трудоспособного населения не имеют статус «застрахован» в ОСМС. При анализе возрастной категории незастрахованных граждан больше всего людей в возраст 30-40 лет и 41-50 лет.

Задолженность по отчислениям в Фонд обязательного социального медицинского страхования по составляет 36,4 млн тенге. В том числе 80% задолженности приходится всего на девять субъектов.

«Отсутствие ежемесячной оплаты и задолженность по работникам по обязательному социальному медицинскому страхованию приведет к недоступности в получении медицинской помощи в системе ОСМС. Незастрахованные граждане не смогут получить плановую стационарную помощь, консультативно-диагностическую помощь в поликлиниках, сдать анализы и пройти дорогостоящие исследования на КТ, МРТ, УЗИ, восстановительную реабилитацию», - добавили в пресс-службе.