Медстрахование станет обязательным для иностранцев в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Парламент Кыргызстана принял в третьем чтении изменения в Закон КР «О медицинском страховании граждан в КР», предусматривающие обязательное медицинское страхование населения страны, в том числе иностранных граждан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша КР, согласно изменениям, граждане Кыргызской Республики при достижении шестнадцати лет будут подлежать обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Кыргызстане для получения медицинской помощи на территории республики обязаны приобрести полис ОМС и приписаться к Центрам семейной медицины или Центрам общеврачебной практики.

Для оформления полиса ОМС необходимо с паспортом и справкой вида на жительства (для иностранцев) обратиться в территориальные управления ФОМС, Центры семейной медицины по месту жительства (приписки) или через государственный портал электронных услуг, заполнить заявление на приобретение полиса ОМС и оплатить стоимость полиса для граждан КР (сроком на 12 месяцев), для иностранцев (6 или 12 месяцев). Полис ОМС начинает действовать в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления и оплаты его стоимости.

При наличии полиса ОМС предоставляется базовый пакет медицинских услуг, включающий прием и консультация врача, при необходимости проведение медицинских манипуляций, проведение 11 видов базовых лабораторных исследований, диагностических исследований (ЭКГ) при наличии направления от специалиста. Кроме того, полис ОМС дает право на скидку до 50% на льготные лекарства в аптеках по дополнительному пакету ОМС.

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