Медстрахование: МСБ нужно зарегистрировать своих сотрудников до 25 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный филиал Фонда социального медицинского страхования напоминает субъектам МСБ об актуализации списков сотрудников для получения статуса в ОСМС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала ФСМС.

«По последним данным по г. Нур-Султан субъектов МСБ всего 33 585, из них 20 107 (59,9%) актуализировали свои данные в информационной системе, а 13 478 (40,1%) – еще не актуализировали свои данные в информационной системе» - сообщает директор филиала по городу Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

Фонд социального медицинского страхования напоминает, что до 25 января 2021 года предприниматели малого и среднего бизнеса должны внести в информационную систему «Saqtandyry» по ссылке msb.fms.kz данные (ИИН) своих работников, которые относятся к льготным категориям граждан. В противном случае последние из-за отсутствия статуса застрахованности не смогут рассчитывать на медпомощь в системе ОСМС.

Проводить эту процедуру представителям малого и среднего бизнеса необходимо регулярно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Напомним, в ноябре 2020 года вышло Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №721, согласно документу лица, занимающиеся частной практикой, а также субъекты микро, малого или среднего предпринимательства были освобождены от уплаты отчислений за наемных сотрудников до 1 января 2021 года.

В список МСБ, которые применяли «нулевую ставку» во время пандемии вошли: субъекты торговли, транспорта и технического обслуживания, образования, медицины, туризма, ресторанно-гостиничного дела, развлекательной сферы, программного обеспечения, фитнеса и т.д.



