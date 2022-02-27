Медстрахование: как казахстанцу выбрать клинику в системе ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд социального медицинского страхования в целом республике заключил договора на оказание медицинских услуг населению в 2022 году с 1389 медицинскими организациями, из которых больше половины – частные. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по городу Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Это возможности для пациента выбрать лучшую клинику. На сегодняшний день Фондом по г.Нур-Султан заключены договора с 113 поставщиками медицинских услуг, из них 76 клиник это частники. В целом по республике Фонд социального медицинского страхования заключил договора на оказание медицинских услуг населению в 2022 году с 1389 медицинскими организациями, из которых больше половины – частные. В этом году на финансирование медицинских услуг населению предусмотрено 2 трлн тенге, в том числе 838 млрд тенге – в системе ОСМС», - сообщает пресс-служба филиала Фонда по г.Нур-Султан.

Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, система ОСМС работает по принципу «деньги следуют за пациентом».

Пациент имеет право выбирать медицинскую организацию из перечня поставщиков услуг Фонда при прохождении тех или иных обследований. Для этого необходимо иметь направление от участкового врача либо узкого специалиста своей поликлиники.

Для получения необходимой медицинской услуги можно выбрать любую из клиник, которая заключила договор с Фондом на оказание данных услуг. Среди поставщиков Фонда превалирует доля частных клиник – 717 медицинских организаций. Это более 50% от всех поставщиков Фонда.

Граждане имеют возможность получать консультации специалистов, проходить диагностические процедуры, в том числе и в частных медицинских организациях не на платной основе, а по направлению участкового врача в рамках медицинского страхования. Оплату за полученные им услуги производит Фонд.

Также, при отсутствии возможности оказать услугу в поликлинике по месту прикрепления, врач должен дать направление в другую медицинскую организацию, с которой заключен договор соисполнения на оказание данных услуг. Либо пациент может сам выбрать медицинскую организацию из числа поставщиков Фонда, оказывающих данную услугу. Тогда направление от участкового врача будет являться основанием для формирования договора соисполнения автоматически в информационных системах Министерства здравоохранения РК.

В настоящее время прямыми поставщиками Фонда на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС являются 1 389 медицинских организаций. Больше всего зарегистрировано поставщиков по оказанию консультативно-диагностической помощи в амбулаторных условиях, медицинской реабилитации, специализированной стационаро-замещающей помощи, первичной медико-санитарной помощи.

«На сегодняшний день Фондом по г.Нур-Султан заключены договора с 113 поставщиками медицинских услуг, из них 76 клиник это частники. Каждый год доля частного сектора растет, разворачивается серьезная конкуренция на рынке. Это возможности для пациента выбрать лучшую клинику. Списки поставщиков медслуг размещены на сайте фонда – fms.kz», - добавил руководитель столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров.

Как пользоваться списками поставщиков на сайте Фонда?

На сайте Фонда fms.kz в разделе «Для пациента» в подразделе «Выбрать клинику» размещены перечень поставщиков медицинской помощи в ГОБМП и ОСМС по ссылке: https://fms.kz/kontaktnaya-informatsia/vybrat-kliniku. В списках необходимо выбрать свою область или регион проживания, а затем вид медицинской помощи, которая необходима. Также здесь публикуются перечни поставщиков услуг ЭКО, медицинской реабилитации, перечни соисполнителей, которые периодически обновляются.

Перечни поставщиков консультативно-диагностических услуг – стоматологии, рентгенографии, ПЦР-тестирования, КТ и МРТ – размещены по ссылке: https://fms.kz/zakupki/postavshchiki-kdu-uslug/.

«Если у вас возникают вопросы по оказанию качеству и своевременности оказаниям медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники, либо обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram», - напомнили в пресс-службе.