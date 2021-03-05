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    22:10, 04 Март 2021 | GMT +6

    Медстрахование: более 200 высокотехнологичных операций сделали жителям Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Врачи Карагандинской области в 2020 году провели 268 высокотехнологичных операций. На их оплату Фонд социального медицинского страхования направил более 615 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году более 195 тысяч жителей Карагандинской области получили лечение в круглосуточном стационаре. На оплату этой медицинской помощи фондом выделено 33,4 млрд тенге за счёт средств медстрахования и гарантированного объёма бесплатной медпомощи. Из них в плановом порядке пролечено 53,3 тысячи больных на 12,4 млрд тенге.

    Кардиохирургические операции проведены 1 384 пациентам, по замене суставов - 844.

    В 2020 году каждые вторые роды в области были оплачены из средств медицинского страхования - всего профинансировано почти 23 тысячи родов на сумму более 2,2 млрд тенге.

    С введением ОСМС повысилась доступность и лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне. Если раньше пациенты получали препараты по 45 заболеваниям, то сейчас - по 138.

    «С внедрением ОСМС получила развитие и медицинская реабилитация. В 2020 году на это направление в Карагандинской области было затрачено свыше 2 млрд тенге. Реабилитацию прошли более 9,5 тысячи пациентов, в том числе и дети, по таким профилям, как кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, травматология/ортопедия», - отметил директор карагандинского филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев.


    Теги:
    Здравоохранение Социальная поддержка Карагандинская область Общество
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