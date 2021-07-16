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Медсправки абитуриентам понадобятся только при зачислении в вуз – МОН РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Июля 2021, 06:30
Медсправки абитуриентам понадобятся только при зачислении в вуз – МОН РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Накануне в Министерстве образования и науки страны объявили о старте с 16 июля приема документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, который продлится до 25 июля. Он будет осуществляться в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во многих поликлиниках РК наблюдались очереди, в которые выстраивались абитуриенты за получением медицинских справок. В этой связи в МОНе сделали официальное заявление, отметив, что справки понадобятся лишь при зачислении в вуз.

«В связи с тем, что сейчас мы наблюдаем увеличение количества желающих получить медицинскую справку, напоминаем, что она не требуется при подаче документов для участия в конкурсе присуждения грантов. Медицинская справка необходима только непосредственно при зачислении в вуз, которое начнется в августе. То есть, у вас еще есть время для того, чтобы получить ее. Во время пандемии важно беречь себя и свое здоровье», - говорится в сообщении Минобразования.


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