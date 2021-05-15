Медсестры отзывчивы к пациентам,  как и врачи - специалист со стажем

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - От безупречной деятельности медсестры зависит результативность врачебного лечения. Такое мнение высказала медсестра РГП на ПХВ «Научно-практический центр развития социальной реабилитации» Министерства труда и социальной защиты населения РК в городе Алматы Светлана Искандарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам нашей героини, стать врачом она мечтала с детства. Однако по разным причинам у нее не получалось поступить в медицинский вуз.

«Я не думала, что стану медицинской сестрой. С детства мечтала стать именно врачом. Однако поступить в медицинский институт мне не удалось. Не прошла конкурсный отбор. Поэтому я поступила в медицинское училище, чтобы не терять зря времени. После окончания учебы мне пришлось уехать из Алматы по семейным обстоятельствам. Моего супруга по направлению с работы отправили в поселок. Там и я началась моя трудовая деятельность», - рассказала Светлана Искандарова.

Медсестра, посвятившая 35 лет медицине, не жалеет, что стала обладательницей этой профессии.

«Мне очень нравится моя работа. В первую очередь я помогаю людям. Моими пациентами являются маленькие дети. Это такое счастье, когда твоя работа приносит действительно пользу. Сейчас я медсестра-массажист в научно-практическом центре развития социальной реабилитации города Алматы. Наш центр работает с категорией детей с нарушением слуха. Я думаю, что помогать ребенку - это долг всего человечества. Я отношусь к детям также, как и к своим детям и внукам. Ребенок - это большое счастье. Любой родитель хочет, чтобы его ребенок был здоровым. Помогая детям, мы ежедневно слышим от родителей слова огромной благодарности», - отметила наша героиня.

По мнению Светланы Искандаровой, не каждый человек может стать специалистом в области медицины.

«Человек, выбравший медицину, должен быть верен этой нелегкой профессии до конца. Наша профессия требует огромных сил и терпения. У медработника должны быть человеческие качества - доброта и сопереживание. Потому что мы лечим не только тело, но и душу человека. Кроме того, результативность врачебного лечения напрямую зависит от своевременного оказания медицинской помощи и неукоснительного выполнения своих обязанностей медицинской сестры. Они не менее ответственны за здоровье пациента, как и врачи», - считает она.



