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    14:52, 26 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Медсестру заподозрили в проведении фиктивной вакцинации от COVID-19 в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Медсестра подозревается в проведении фиктивной вакцинации от COVID-19 в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейскими установлено, что медицинская сестра одной из поликлиник города Павлодара, выполняя функции по вакцинированию граждан против коронавирусной инфекции, за проведение фиктивной вакцины, неоднократно получала от граждан денежное вознаграждение. Общая сумма составила 160 тысяч тенге.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 247 УК Республики Казахстан «Получение незаконного вознаграждения». Избрана мера пресечения – обязательство о явке.

    Напомним, в июле в ходе оперативно-розыскных мероприятий, правоохранительными органами Павлодарской области по подозрению в подделке паспортов вакцинации были задержаны медицинские работники одной из поликлиник города Павлодара, которые подозревались в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных за определенную денежную сумму.

    Теги:
    Мошенничество Вакцинация Правоохранительные органы Павлодарская область
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