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Медсестру неотложки и ребенка вовремя доставили в больницу полицейские СКО

11 Декабря 2019 02:14
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Медсестру неотложки и ребенка вовремя доставили в больницу полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за переменчивой погоды полицейские круглосуточно контролируют ситуацию на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в случаях вынужденных остановок авто информацию передают в дежурную часть и принимают все необходимые меры для оказания помощи людям.

«Во второй половине дня сотрудники батальона патрульной полиции помогли добраться медсестре из кареты скорой помощи и мальчику, которому понадобилась срочная помощь врачей областной больницы. У ребенка подозревали аппендицит. Машина неотложки сломалась по пути из Смирново в Петропавловск. Патрульные полицейские, не дожидаясь устранения неполадки, на своей служебной машине доставили ребенка и медсестру в лечебное учреждение», - рассказали в пресс-службе.

Погода продолжает преподносить североказахстанцам сюрпризы. К вечеру на область опустился туман. В связи с этим служба спасения даже распространила штормовое предупреждение. Ранее синоптики предупреждали о возможных туманах в течение недели. /

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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