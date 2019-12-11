Медсестру неотложки и ребенка вовремя доставили в больницу полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за переменчивой погоды полицейские круглосуточно контролируют ситуацию на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в случаях вынужденных остановок авто информацию передают в дежурную часть и принимают все необходимые меры для оказания помощи людям.

«Во второй половине дня сотрудники батальона патрульной полиции помогли добраться медсестре из кареты скорой помощи и мальчику, которому понадобилась срочная помощь врачей областной больницы. У ребенка подозревали аппендицит. Машина неотложки сломалась по пути из Смирново в Петропавловск. Патрульные полицейские, не дожидаясь устранения неполадки, на своей служебной машине доставили ребенка и медсестру в лечебное учреждение», - рассказали в пресс-службе.

Погода продолжает преподносить североказахстанцам сюрпризы. К вечеру на область опустился туман. В связи с этим служба спасения даже распространила штормовое предупреждение. Ранее синоптики предупреждали о возможных туманах в течение недели. /