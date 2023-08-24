Медсестрам в Казахстане делегируют некоторые функции врача

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане по поручению Президента реализуется национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Согласно постановлению Правительства, в пилотном нацпроекте предусматривается оказание мер мотивации и социальной поддержки медицинским работникам в течение 2023 – 2025 годов. В том числе это обеспечение жильем, льготное кредитование, предоставление подъемного пособия, служебный автотранспорт и другие социальные льготы.

Вместе с тем предполагается усиление статуса среднего медицинского работника путем делегирования ряда несвойственных функций врача, а также внедрение «института наставничества» до конца 2024 года.

В июле текущего года Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения».

По данным Министерства здравоохранения, в ближайшие два года будет построено 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи в селах. Среди них современные медпункты, включающие кабинет физиотерапии и аптеку, фельдшерско-акушерские пункты (добавляется кабинет информатизации) и врачебные амбулатории (добавляется зал ЛФК).

Кабинеты физиотерапии будут оснащены аппаратами электротерапии, магнитотерапии, ультразвуковой терапии, светолечения, УФО терапии, ингаляторами и др. В зале ЛФК предусмотрены различные тренажеры восстановления и развития мелкой моторики, стенды для эрготерапии, шведская стенка, инвентарь для кинезотерапии. Вместе с тем во всех новых объектах ПМСП предусмотрены компьютерная и медицинская техника для организации телемедицины.

В рамках нацпроекта также будет проведена модернизация и реконструкция 32 многопрофильных центральных районных больниц с открытием инсультного и кардиологического центров, отделений реабилитации, травматологии и ортопедии, хирургии, реанимации, интенсивной терапии, а также оснащением современным медицинским оборудованием.

Наряду с этим планируется подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения, среди которых врачи, медсестры, фельдшеры и акушеры.