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Медсестра в ЗКО пожаловалась на незаконную выдачу паспорта вакцинации
25 Июля 2022 12:20

Медсестра в ЗКО пожаловалась на незаконную выдачу паспорта вакцинации

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Медсестра в Западно-Казахстанской области пожаловалась на незаконную выдачу паспорта вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, медсестра поликлиники №2 Байтерекского района Жанаргуль Калашникова направила письмо председателю Агентства РК по делам государственной службы Дархану Жазыкбаеву, в котором указала подробности произошедшего.

В управлении здравоохранения ЗКО прокомментировали данный инцидент.

«Медсестра в своем письме указала на то, что заместитель директора больницы незаконно выдавал паспорта вакцинации, были факты приема и обследования пациентов на платной основе. На прошлой неделе в больницу прибыла комиссия управления здравоохранения. Были выслушаны мнения обеих сторон. Для правовой оценки руководством управления здравоохранения ЗКО было принято решение о том, чтобы стороны написали заявление в департамент полиции и в департамент Агентства по противодействию коррупции. После завершения проверки и принятия соответствующего решения будет предоставлена официальная информация», - пояснили в ведомстве.

В Агентстве по делам государственной службы ЗКО сообщили о том, что дело не будет рассматриваться, так как заместитель директора больницы не является государственным служащим.

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Автор:
Корреспондент

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