Медсестра спешит на помощь. Репортаж из затопленных районов Костанайской области

Балхия Сулейменова – медсестра общего профиля. На период ЧС женщина стала помощником тем, кто был эвакуирован из зоны подтопления. Медицинские работники днем и ночью помогают жителям области справиться с эмоциональным стрессом и контролируют их здоровье, передает корреспондент агентства Kazinform.

Приветливая женщина сразу располагает к себе. Балхия Базарбаевна — заслуженный сотрудник медицинской сферы, находится на пенсии, но 17 лет своей жизни посвятила работе в школьных стенах медсестрой общего профиля. Во время эвакуации она принимала людей, которые приезжали в центр.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Я здесь с самого начала, когда началась эвакуация. Мы сначала принимали людей, оформляли. Тяжелобольных, в том числе требующих специального ухода, мы направляли в областной центр психического здоровья, там около 35 мест было предоставлено. За весь этот период туда отправили более 30 человек. Там они получают специализированный уход, находятся на стационарном лечении. Здесь мы работали с людьми, которые нуждались в помощи, и не только в медицинской. Обязательно проверяли давление, выписывали нужные лекарства. С первых дней ведем контроль за здоровьем людей, — рассказывает Балхия.

Пока мы беседовали, женщина измеряла давление и сатурацию одной из жительниц области: накануне одной из пострадавших стало плохо, и ее направили в больницу.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Жители обращаются к медперсоналу с разными жалобами.

— Обращаются с давлением. Вот у меня бабушки есть, они гипертоники. Первый раз, когда они приехали, у них давление за 200 зашкаливало. Виной всему переживания, люди невероятный стресс получили. Поэтому на первых порах мы от них не отходили: работали психологи, медики. Старались и стараемся поддерживать их, — говорит медсестра.

С травмами люди в эвакуационный пункт не поступали, в основном дело касалось переживаний и эмоциональной нагрузки, которая давала сбой на общее физическое состояние.

По словам Балхии, в целом, люди держатся достаточно позитивно.

— Люди — молодцы. Очень стойко переносят эти испытания. Да и мы стараемся их поддерживать. Я, например, иду на смену, уже предвкушаю рабочий день — мы тут стали все родными, это очень здорово, что так можем объединиться, — резюмирует Б.Сулейменова.

Всего в зоне ЧС трудятся 26 бригад скорой помощи. Все они в круглосуточном режиме обрабатывают поступающие заявки на пульт 103. Как пояснил заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Даулет Жакипбаев, госпитализированных на момент эвакуации людей на было. Что касается докторов, то помощь в основном оказывали врачи общих профилей.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Работаем в штатном режиме. На местах в эвакуационных пунктах трудятся терапевты, педиатры, медсестры и другие мобильные бригады. Также медицинские учреждения городов и районов действуют строго по памятке по время ЧС. К сожалению, понесли потери -– два фельдшерских пункта в Аркалыке пострадали от наводнения. Восстановление пройдет согласно регламенту, — рассказал он.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Также, по его словам, из беременных женщин во время эвакуации никто не рожал в экстренных условиях. Все роженицы успешно разродились в роддомах. За период действия ЧС в области родилось 55 детей.