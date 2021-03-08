Медсестра-спасатель из СКО: в режиме «спасти» 24 часа в сутки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Медицинская сестра оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Муршида Обознова уверена, что женщине-спасателю помогает в работе материнский инстинкт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В оперативно-спасательном отряде М.Обознова работает с 2012-го года. Общий стаж работы медицинской сестрой – более 35 лет.

Связать жизнь с медициной М. Обознова решила, когда ее отец оказался парализованным. Она решила, что хочет и должна лечить людей, помогать. Окончила Макушинский медицинский колледж.

«Спасать, спасать – всю жизнь спасать. Медицина – это ведь и есть спасение. Профессия медиков и спасателей всегда рядом. В оперативно-спасательный отряд поступила, пройдя конкурс. Нас было три человека на место», - вспоминает М.Обознова.

Обязанности медсестры отряда обширны. Смена начинается с осмотра спасателей. Они должны быть здоровы, чтобы в любое время оказать помощь людям. Службу несет в течение суток. Потом три выходных дня. Но назвать их полноценными выходными нельзя. Медсестра оперативно-спасательного отряда всегда должна быть готова выехать на вызов. Поэтому телефон у М. Обозновой всегда с собой, куда бы они ни пошла.

В день, когда произошел взрыв газа в жилом доме, М.Обознова уже сдала смену. Но сигнал тревоги говорит о том, что в течение часа нужно быть на месте полностью экипированным, с медицинской сумкой. Не имеет значения, где в это время находится сотрудник.

«В тот день мы работали до десяти вечера. Мы принимали всех, кого привозили и кто приходил в пункт эвакуации. Собирали данные всех пострадавших. Там была пожилая женщина после инсульта, 10-летний мальчик с истерическим плачем, у многих была истерика, поднималось давление. Люди некоторые были в легкой одежде, без обуви. Отдавали свою одежду», - рассказала М. Обознова.

В таких ситуациях медработникам необходимо сохранять спокойствие и действовать четко. М. Обознова говорит, что все приходит с опытом. Вспоминает, как в 90-е годы приходилось ставить уколы, а иногда и спасать жизни с фонариком в руках, поскольку электричество часто отключали. Ситуации же требовали немедленно реагирования.

Летом спасают тонущих взрослых и детей. М.Обознова говорит, что в работе часто помогает материнский инстинкт.

«Был в моей практике такой случай. С водолазом-мужчиной наблюдаем за купающимися. Смотрю, женщина отвернулась от маленького ребенка. Я глаз с него не спускала, буквально через несколько минут он поскользнулся и упал в воду, начал тонуть. Рванула к нему, успела. А водолаз в шоке, говорит: а я думаю, куда вы побежали. Помог материнский инстинкт, я думаю», - говорит М.Обознова.

Медсестра-спасатель М.Обознова – счастливая бабушка. Сын и дочь подарили ей пятерых внуков. Все они волнуются, конечно, но и гордятся. 13-летний внук с удовольствием окунается с бабушкой в прорубь.

«День 8 Марта у меня ассоциируется больше с днями рождения внучек: у них дни рождения 6-го и 9-го марта. Это точно женский праздник в нашей семье», - смеется М.Обознова.

В этом году 8 Марта медсестра-спасатель будет работать. Ничего плохого в этом не видит. Говорит, что никогда не меняется сменами с коллегами-мужчинами, если они вдруг выпадают на праздничные дни.

«Самое главное – это возможность помочь людям. Благодарность людей за то, что когда-то оказалась рядом и спасла, дорогого стоит. Родственники таких спасенных даже спустя много лет поздравляют с праздником и говорят «спасибо за помощь». Облегчение испытываешь, когда понимаешь, что удалось спасти чью-то жизнь, помочь, что оказалась в нужном месте в нужное время. Никогда не пожалела, что выбрала эту работу», - сказала М. Обознова.