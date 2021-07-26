Медсестра подделывала документы для пересечения границы Казахстана и Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медсестра Сарыагашской районной больницы подделывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следователями изобличена медсестра Сарыагашской районной больницы, которая в нарушение мер по усилению санитарно-эпидемиологического режима, связанного с недопущением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, подделывала и реализовывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана», - сказала Шугыла Бериккызы.

По данным МВД, установлено, что задержанные подделывали справки-приглашения медицинских учреждений Республики Казахстан, которые они реализовали от 3 000 до 8 000 тенге.

«Этот поддельный документ давал возможность пересекать государственную границу, якобы по приглашению медучреждения для получения соответствующих услуг, а также для выезда за границу», - уточнила Шугыла Бериккызы.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты подготовленные к реализации 1 266 медицинских бланков с заранее проставленными печатями.

Проводится досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту поддельных документов.

МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование - арест до 40 суток.

Ранее сообщалось, что три жителя Туркестанской области задержаны за подделку медицинских документов.