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Медсестра отсудила «ковидные» выплаты в Костанае

10 Декабря 2021 17:37
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Медсестра отсудила «ковидные» выплаты в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае завершено дело по иску Каукер Досовой, которая в разгар борьбы с КВИ работала в одном из медцентров региона, заразилась вирусом и не могла получить положенные ей выплаты от государства. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в облсуде, 10 декабря судьей СМАС Костанайской области вынесено решение об удовлетворении иска Д. к ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области».

Признаны незаконными действия ответчика по не направлению документов истца в комиссию по организации единовременной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Факт заболевания Д. на рабочем месте установлен протоколом расследования случая заболевания медицинского работника COVID-19, составленного областным центром фтизиопульмонологии 5 октября 2021 года. В этот же день сведения о заболевшем работнике направлены в областное управление здравоохранение, которое отрицало поступление указанных документов. Однако в ходе судебного заседания доводы ответчика опровергнуты совокупностью исследованных доказательств»,- прокомментировали в облсуде.

В нарушение совместного приказа министра здравоохранения РК и министра труда и социальной защиты населения РК от 9 апреля 2020 года «Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19» облздравом информация по Д. в комиссию не представлена.

«Одновременно в адрес акима Костанайской области вынесено частное определение о допущенных нарушениях Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» со стороны сотрудников ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области». Судебные акты не вступили в законную силу», - подытожили в ведомстве.

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#Костанайская область   #Суды   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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