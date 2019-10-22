Медсестра, охранник, водитель автомобиля – кого ищут работодатели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане больше ищут работников, чем работу. На 100 предложенных вакансий приходится всего 69 опубликованных резюме, сообщается на ресурсе Finprom.kz.

Самые востребованные профессии — охранник, водитель автомобиля и медицинская сестра. На конец второго квартала текущего года число безработного населения увеличилось на 0,1%, до 441,8 тыс. человек. При этом уровень безработицы сократился за год с 4,9% до 4,8% за счёт увеличения экономически активного населения на 1,4%.

В региональном разрезе больше всего безработных наблюдается в густонаселённом Алматы: 50,3 тыс. человек. В тройку регионов с максимальным количеством безработного населения вошли Алматинская (48 тыс. человек) и Туркестанская (42,1 тыс. человек) области.

Среди всех регионов только в четырёх - Туркестанская область, Алматы, Шымкент и Атырауская область уровень безработицы превышает среднереспубликанское значение.

В современном мире поиск работы в основном осуществляется в интернете посредством специальных сайтов и приложений. На электронной бирже труда за третий квартал текущего года было опубликовано 169,9 тыс. вакансий, при этом число резюме составило всего 116,9 тыс. единиц. На 100 вакансий приходится всего 69 резюме. Это свидетельствует о том, что в стране наблюдается дефицит кадров. К примеру, в Костанайской области на 100 вакансий пришлось всего 25 резюме, в Астане — 29, в Павлодарской области — 49 резюме.

Только в четырёх регионах число резюме превысило количество предложенных вакансий. Так, в Мангистауской области на 100 опубликованных вакансий приходится 215 резюме, в Кызылординской — 200 резюме, в Туркестанской — 147, в Шымкенте — 109 резюме.

Самые востребованные на электронной бирже труда профессии — охранник (5,4 тыс. вакансий), водитель автомобиля (4,2 тыс. вакансий), медицинская сестра (4 тыс. вакансий), воспитатель (3,9 тыс. вакансий) и учитель начальных классов (3,6 тыс. вакансий).

Самые дефицитные профессии — охранник, воспитатель, официант, продавец-кассир, помощник воспитателя. Самые же избыточные — юрист, техник-программист, техник-технолог (общий профиль), экономист (общий профиль) и финансист.

На конец второго квартала 2019 года число занятого населения составило 8,8 млн человек — на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (8,6 млн человек). Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 66,7%.

76,1% всего занятого населения приходится на наёмных работников (6,7 млн человек), а число самозанятых составило 2,1 млн человек, или 23,9%.