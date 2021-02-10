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    10:33, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Медсестра одной из столичных больниц рассказала о своем самочувствии после вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медсестра одной из столичных больниц рассказала о своем самочувствии после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С первого февраля в Казахстане началась вакцинация от КВИ. Вакцинацию начали с медиков. Одна из вакцинированных медсестер мобильной бригады столичной больницы № 15 Анар Ашимова рассказала о своем самочувствии спустя неделю после вакцинации.

    «После получения вакцины от КВИ я чувствовала себя хорошо. На второй – третий день после вакцинации я почувствовала слабость в теле, головные боли. По истечении определенного времени эти симптомы прошли. Сейчас уже прошло более недели после вакцинации, и я себя чувствую хорошо», - сказала Анар Ашимова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

    Медсестра отметила важность вакцинации для борьбы с коронавирусом.

    «Вакцинация необходима. Она нас защищает от различных бактерий и вирусов. Поэтому не надо бояться вакцинации. У людей, привитых вакциной, особо опасные вирусные заболевания проходят в легкой форме. В целом, если люди в этот сложный период будут строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и проявят терпение, то мы сможем быстро вернуться к жизни без масок», - добавила Анар Ашимова.

    Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният. С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских работников.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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