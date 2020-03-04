Медсестра из Жанаозена попросила прощения за неудачную шутку про коронавирус

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 3 марта информация о якобы имеющихся фактах короновируса в Жанаозене активно рассылалась через мессенджер WhatsApp. В управлении здравоохранения Мангистауской области эту информацию опровергли и подчеркнули, что случаев заражения коронавирусной инфекцией в Жанаозене не зарегистрировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Личность женщины, распространявшей ложную информацию, была установлена, ею оказалась медсестра городской больницы Жанаозена Арухан Шыракбаева.

По ее словам, она решила пошутить над своими родственниками и отправила по WhatsApp информацию, что якобы в больницу госпитализировали студентку из Южной Кореи с подозрением на коронавирус.

Арухан Шыракбаева заявила, что не ожидала, что ее аудио разлетится по всем группам в мессенджере WhatsApp. Женщина записала видеообращение к жителям Жанаозена и попросила прощения.

По данным управления здравоохранения Мангистауской области, Арухан Шыракбаева собственноручно написала заявление об увольнении.

Ранее а втора другой фейковой рассылки о коронавирусе задержали в Шымкенте.







