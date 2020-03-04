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Медсестра из Жанаозена попросила прощения за неудачную шутку про коронавирус

4 Марта 2020 05:05
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Медсестра из Жанаозена попросила прощения за неудачную шутку про коронавирус

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 3 марта информация о якобы имеющихся фактах короновируса в Жанаозене активно рассылалась через мессенджер WhatsApp. В управлении здравоохранения Мангистауской области эту информацию опровергли и подчеркнули, что случаев заражения коронавирусной инфекцией в Жанаозене не зарегистрировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

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Личность женщины, распространявшей ложную информацию, была установлена, ею оказалась медсестра городской больницы Жанаозена Арухан Шыракбаева.

По ее словам, она решила пошутить над своими родственниками и отправила по WhatsApp информацию, что якобы в больницу госпитализировали студентку из Южной Кореи с подозрением на коронавирус.
Арухан Шыракбаева заявила, что не ожидала, что ее аудио разлетится по всем группам в мессенджере WhatsApp. Женщина записала видеообращение к жителям Жанаозена и попросила прощения.
По данным управления здравоохранения Мангистауской области, Арухан Шыракбаева собственноручно написала заявление об увольнении.

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Ключевые слова: Видео, Мангистауская область, Пневмония в Китае,
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