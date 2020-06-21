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Медработников ведомственного госпиталя поздравили акмолинские полицейские

21 Июня 2020 21:19
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Медработников ведомственного госпиталя поздравили акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские накануне профессионального праздника поздравили медицинских работников ведомственного Госпиталя с поликлиникой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Стражи порядка накануне Дня медицинского работника выражают благодарность сотрудникам Госпиталя с поликлиникой департамента полиции Акмолинской области за ежедневный труд по охране здоровья и боеспособности личного состава.

«Коллектив врачей, средних медицинских работников на сегодняшний день успешно справляется с возложенной на него задачей. В госпитале с поликлиникой проводятся ежегодный профилактический осмотр личного состава департамента полиции и РОП. Отдельно работает терапевтический участок для пенсионеров МВД, инвалидов и участников ВОВ. Госпиталь практически никогда не пустует, так как стационар обслуживает и районы», - рассказали в ведомстве.

Полицейские отметили также самоотверженный труд работников, добившихся значительных результатов в профессиональной деятельности начальника госпиталя с поликлиникой Анаргуль Мукашеву, председателя комиссии, врача ОВВК ДП Айнагуль Жуманбаеву, а также других профессионалов - врачей, медицинских сестер - специалистов госпиталя.

Накануне профессионального праздника, прошла торжественная церемония награждения медицинских работников госпиталя с поликлиникой департамента. Заслуженные награды вручил глава ведомства генерал-майор Арманбек Баймурзин.

Поздравляя медицинских работников с праздником, начальник департамента отметил самоотверженность и тяжелый труд врачей и медсестер, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции, и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Дата   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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