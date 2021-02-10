Медработники вакцинируются добровольно - врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель по ЛПР поликлиники №7 города Нур-Султана Улдаш Ергалиева прокомментировала кампанию по вакцинации от коронавируса, а также рассказала, как чувствует себя после получения прививки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала Улдаш Ергалиева, она получила прививку от коронавируса 5 февраля. Побочных эффектов от прививки, по ее словам, не наблюдалось.

«Это было добровольно. Потому что мы все понимаем, что исследование есть. Побочных эффектов никаких не было. Три дня была под наблюдением участкового терапевта. Она каждый день приходила и осматривала меня. Состояние было стабильное, без проявления побочных эффектов. В принципе, я чувствую себя хорошо», - сказала врач.

Также в поликлинике привились и другие коллеги Улдаш Ергалиевой. Она отметила, что медработники вакцинируются на добровольной основе.

«У нескольких человек была температура пару дней, держалась не выше 37. Но это по показанию может быть. Может быть ломота в теле. В целом, у многих коллег симптомы после прививки не проявлялись, побочных эффектов не было», - сказала она.

«Мы заполняем добровольное согласие согласно Кодексу о здоровье. Поэтому мы только добровольно вакцинируемся», - отмечает спикер.

Также врач рассказала о втором этапе прививки.

«Мы повторно должны привиться через три недели. Чтобы полностью в организме выработались антитела, надо повторно прививаться. Как врач я бы посоветовала, что прививаться нужно. Вакцина проходила исследования, есть научные доказательства. Однако, вакцина вводится только добровольно. Хотелось бы отметить, что многие врачи также прививаются», - отметила Улдаш Ергалиева.

У. Ергалиева вместе с тем проинформировала, что переболевшие могут получить вакцину только через 6 месяцев.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, - руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились более 700 медицинских работников.