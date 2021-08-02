Медработники продавали фальшивые паспорта вакцинации в Семее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области задержаны медицинские работники, продавшие более 30 поддельных паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Семее было установлено, что двое медицинских работников зарабатывали на продаже поддельных документов. С этой целью один из преступников получал от граждан деньги в сумме 15 тысяч тенге на свой личный счет. Из этих денег 10 тысяч тенге и копию удостоверения личности заказчика он передавал своим знакомым в Центр скорой медицинской помощи, которые вносили данные заказчика в базу данных как человека, вакцинированного против коронавируса.

По данному факту начато досудебное расследование, выясняется точное число лиц, получивших поддельные паспорта вакцинации.

Как показали задержанные, они продали поддельные паспорта вакцинации более чем 30 жителям Семея. Но, по мнению следователей, таких лиц может быть гораздо больше. По итогам расследования все ложные сведения, незаконно внесенные в базу данных, будут удалены.

Действия медицинских работников подпадают под статью 385 Уголовного кодекса РК, предусматривающую наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.