+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Медработникам и казахстанцам 60+ разрешена ревакцинация Pfizer - постановление

13 Января 2022 20:38
Поделиться:
Медработникам и казахстанцам 60+ разрешена ревакцинация Pfizer - постановление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова от 12 января 2022 года № 2 «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» (ПГГСВ № 2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Новости по теме
В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19
«Зеленый» статус будет нужен для входа в спортцентры, бассейны, сауны и бани в Казахстане Рисков нет ни для мамы, ни для малыша - врач о вакцинации беременных женщин Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области

Все ранее действовавшие постановления Главного государственного санитарного врача РК по вопросам вакцинации населения против коронавирусной инфекции объединены в ПГГСВ № 2.

Дополнительно в ПГГСВ № 2 предусмотрены следующие вопросы:

- разрешена ревакцинация против КВИ медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер), которые подвержены высокому риску по развитию тяжелых проявлений КВИ;

- детальное разъяснение по некоторым вопросам тактики вакцинации и ревакцинации против КВИ.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
В Атырау запретили партнерские роды из-за вспышки COVID-19
«Зеленый» статус будет нужен для входа в спортцентры, бассейны, сауны и бани в Казахстане
Рисков нет ни для мамы, ни для малыша - врач о вакцинации беременных женщин
Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
Популярное
1 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
2 Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
5 Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
6 9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Читайте также
Рисков нет ни для мамы, ни для малыша - врач о вакцинации беременных женщин
Акмолинская область перешла в «желтую» зону
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
9122 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив