Медработникам и казахстанцам 60+ разрешена ревакцинация Pfizer - постановление
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова от 12 января 2022 года № 2 «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» (ПГГСВ № 2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Все ранее действовавшие постановления Главного государственного санитарного врача РК по вопросам вакцинации населения против коронавирусной инфекции объединены в ПГГСВ № 2.
Дополнительно в ПГГСВ № 2 предусмотрены следующие вопросы:
- разрешена ревакцинация против КВИ медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер), которые подвержены высокому риску по развитию тяжелых проявлений КВИ;
- детальное разъяснение по некоторым вопросам тактики вакцинации и ревакцинации против КВИ.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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