Медработник торговала масками по завышенной цене в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Медицинский работник продавала маски по завышенной цене гражданам, пришедшим для получения госуслуг в здание Народной канцелярии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службудепартамента полиции.

«20 марта в полицию поступила информация, о том, что возле здания Народной канцелярии продают медицинские маски по завышенной цене. На место был направлен наряд полиции, который задержал медицинского работника передвижной рентгенлаборатории. Как выяснилось, медработник продавала медицинские маски по 200 тенге гражданам, пришедшим для получения государственных услуг в Народную канцелярию, в то время как в аптеках цена медицинской маски составляет 80-100 тенге. Также продажа проводилась в неустановленном месте», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Двое сотрудников передвижной лаборатории привлечены к административной ответственности по статье 190 (Обман потребителей) КоАП РК и статье 204 (Торговля в неустановленном месте) КоАП РК.