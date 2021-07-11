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Медработник подозревается в выдаче фиктивных паспортов вакцинации в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
11 Июля 2021, 18:21
Медработник подозревается в выдаче фиктивных паспортов вакцинации в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В заполнении фиктивных паспортов вакцинации подозревается медицинский работник одного из медучреждений Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в Акмолинской области медработник проверяется на причастность к фиктивному заполнению паспортов о вакцинации.

«В июне текущего года в одно из подразделений полиции поступило заявление руководителя медицинского учреждения о том, что медицинский работник данного учреждения в информационную систему «Вакцинация» вводил ложные сведения о прохождении вакцинации. По факту начато досудебное расследование по ст.385 УК («Подделка официальных документов»)», - пояснили в ведомстве.

По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, о фактах фальсификации паспортов вакцинации сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, выступая на заседании коллегии ведомства по итогам I полугодия 2021 года.

Кроме того, в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о вакцинации.

Как сообщалось, для того, чтобы избежать покупки населением фиктивных паспортов вакцинации, акмолинские прививочные пункты оснастят видеокамерами, в информационной системе сменят логин и пароль, а первые руководители медорганизаций будут нести персональную ответственность за введенные данные.


Акмолинская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Происшествия   Здравоохранение   МВД РК   Регионы   Вакцинация  
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