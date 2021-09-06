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Медработник изготовил более 15 фиктивных паспортов вакцинации в Уральске

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Сентября 2021, 13:07
Медработник изготовил более 15 фиктивных паспортов вакцинации в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день Агентством по финансовому мониторингу по фактам подделки паспортов вакцинации начато 26 досудебных расследований в 13 регионах страны. Уголовная ответственность грозит 86 лицам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства финмониторинга РК.

Территориальным департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлен очередной факт подделки паспортов вакцинации сотрудником одной из поликлиник города Уральска.

«Медработник по предварительному сговору с группой лиц вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле «Вакцинация» МЗ РК за денежное вознаграждение. Таким образом, выданы фиктивные электронные паспорта вакцинации более 15 лицам. Основная масса заказчиков – это работники дошкольных организаций и сферы торговли», - сообщила пресс-службу АФМ.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Вакцинация  
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