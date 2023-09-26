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    12:18, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Медпомощь направили для лечения 200 пострадавших при взрыве на АЗС в Азербайджане

    Медпомощь направили для лечения 200 пострадавших при взрыве на АЗС в Азербайджане
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    По информации Администрации Президента Азербайджанской Республики, медицинскую помощь направили из Баку для лечения 200 пострадавших при взрыве на АЗС в Азербайджане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. Согласно сообщениям, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

    В связи с этим, в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.

    Теги:
    Азербайджан Мировые новости Происшествия
    Автор
    Гульмира Байзакова
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