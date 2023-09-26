Медпомощь направили для лечения 200 пострадавших при взрыве на АЗС в Азербайджане

По информации Администрации Президента Азербайджанской Республики, медицинскую помощь направили из Баку для лечения 200 пострадавших при взрыве на АЗС в Азербайджане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. Согласно сообщениям, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

В связи с этим, в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.