Медпомощь за счет ОСМС: что получили жители Алматы
По словам представителя фонда Т. Абилдаева, с внедрением ОСМС значительно увеличился бюджет здравоохранения города Алматы.
«Уточненный бюджет на 2021 год составил 214,6 млрд тенге, рост от бюджета 2020 года на 3%, в том числе в рамках ГОБМП 127,1 млрд тенге, в пакете ОСМС 87,5 млрд тенге», - сообщил спикер.
В сравнении с прошлым годом увеличилось финансирование высокотехнологических операций. Если в 2020 году на их проведение было направлено 11,8 млрд тенге, в этом году выделено 12,9 млрд тенге.
Т. Абилдаев отметил, что благодаря обязательному медстрахованию стали доступными дорогостоящие услуги как ЭКО.
«Например, если в 2020 году было проведено 643 манипуляции ЭКО на сумму 563 млн тенге, то на этот год выделено 1,1 млрд тенге на 1238 услуг. Рост отмечается в два раза. Всего за 4 месяца текущего года уже проведено 459 процедур ЭКО на сумму 434 млн тенге», - сообщил представитель Фонда медстрахования.
В прошлом году было проведено 184 кардиохирургические операции, тогда как в текущем году запланировано 270 услуг на сумму 631 млн тенге.
За 4 месяца этого года фонд на оплату медицинской помощи по городу Алматы в пакете ОСМС направил порядка 42,6 млрд тенге.
Свыше 6,3 млрд тенге выплачено фондом за оказание высокотехнологичных услуг населению, еще около 2 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.
В рамках системы ОСМС направлено 400 млн на прохождение плановых скринингов, 3 млрд тенге на реабилитационную помощь. На реабилитационные услуги выделено 7,7 млрд тенге.
С каждым годом увеличивается количество поставщиков по реабилитации. Например, если в 2019 году по городу услуги по реабилитации оказывали только 4 клиники, сейчас количество поставщиков достигло 73. В этом году 5 новых поставщиков заключили договор с фондом.