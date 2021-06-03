Медпомощь за счет ОСМС: что получили жители Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Благодаря медстрахованию в систему здравоохранения Алматы в 2021 году поступило свыше 214 млрд тенге. Об этом на брифинге рассказал директор Фонда социального медицинского страхования города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города.

По словам представителя фонда Т. Абилдаева, с внедрением ОСМС значительно увеличился бюджет здравоохранения города Алматы.

«Уточненный бюджет на 2021 год составил 214,6 млрд тенге, рост от бюджета 2020 года на 3%, в том числе в рамках ГОБМП 127,1 млрд тенге, в пакете ОСМС 87,5 млрд тенге», - сообщил спикер.

В сравнении с прошлым годом увеличилось финансирование высокотехнологических операций. Если в 2020 году на их проведение было направлено 11,8 млрд тенге, в этом году выделено 12,9 млрд тенге.

Т. Абилдаев отметил, что благодаря обязательному медстрахованию стали доступными дорогостоящие услуги как ЭКО.

«Например, если в 2020 году было проведено 643 манипуляции ЭКО на сумму 563 млн тенге, то на этот год выделено 1,1 млрд тенге на 1238 услуг. Рост отмечается в два раза. Всего за 4 месяца текущего года уже проведено 459 процедур ЭКО на сумму 434 млн тенге», - сообщил представитель Фонда медстрахования.

В прошлом году было проведено 184 кардиохирургические операции, тогда как в текущем году запланировано 270 услуг на сумму 631 млн тенге.

За 4 месяца этого года фонд на оплату медицинской помощи по городу Алматы в пакете ОСМС направил порядка 42,6 млрд тенге.

Свыше 6,3 млрд тенге выплачено фондом за оказание высокотехнологичных услуг населению, еще около 2 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

В рамках системы ОСМС направлено 400 млн на прохождение плановых скринингов, 3 млрд тенге на реабилитационную помощь. На реабилитационные услуги выделено 7,7 млрд тенге.

С каждым годом увеличивается количество поставщиков по реабилитации. Например, если в 2019 году по городу услуги по реабилитации оказывали только 4 клиники, сейчас количество поставщиков достигло 73. В этом году 5 новых поставщиков заключили договор с фондом.