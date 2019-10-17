Медпомощь станет более доступной – Елжан Биртанов о новом Кодексе о здоровье народа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об изменениях в оказании медицинской помощи согласно новой редакции Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пересмотрены подходы для достижения высокого качества медицинской помощи согласно международной практике. В частности, устанавливается трехуровневая система (первичная, вторичная, третичная системы) оказания медицинской помощи, внедряется интегрированная модель оказания медпомощи, регламентированы нормы по определению объемов медпомощи в рамках ГОБМП, ОСМС и ДМС, обеспечен переход диспансеризации в программы управления заболеваниями», - сказал Елжан Биртанов на презентации проекта в Мажилисе.

По его словам, в целях обеспечения безопасной медицинской помощью также предусматривается единый подход в стандартизации оказания медицинской помощи и совершенствование института трансплантации. Кроме того, будет усилен государственный контроль в сфере оказания медпомощи.

«В результате принятия указанных поправок медицинская помощь станет более доступной, в том числе в сельской местности, повысится качество ПМСП, станут понятны границы объемов медицинских услуг, повысится качество управления неинфекционными заболеваниями», - отметил министр.

Помимо этого, согласно ожиданиям Минздрава, будут приведены к единому стандарту процессы оказания медицинской помощи, обеспечена транспарентность при трансплантации органов и тканей, а также усилится контроль за качеством предоставляемых медицинских услуг.