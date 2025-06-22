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    05:55, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Медпоезд с бесплатной помощью врачей и юристов прибыл в Актюбинскую область

    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» окажет бесплатную помощь жителям Актюбинской области. За время пребывания в регионе врачи и юристы обслужат 9 сел и близлежащих населенных пунктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Медпоезд с бесплатной помощью врачей и юристов прибыл в Актюбинскую область
    Фото: акимат Актюбинской области

    Поезд начал свой маршрут с села Ногайты. Далее он сделает остановки на станциях Шубаркудык, Карашокат, Котыртас, Кандыагаш, Мартук, Аккемер, Кемпирсай.

    В Шубаркудык поезд будет работать 22-го июня, Карашокат 23-го июня, Котыртас 24-го июня, Кандыагаш 25-26-го июня.

    В Мартук, Аккемер и Кемпирсай поезд приедет в июле. Жители Мартук смогут обратиться за консультацией 13–14 июля, Аккемер — 15–17 июля, Кемпирсай — 17–18 июля.

    Прием ведут 29 врачей по основным направлениям: терапия, хирургия, педиатрия, кардиология, неврология, оториноларингология, офтальмология, стоматология, гинекология, урология, функциональная диагностика, рентген и психология.

    Помимо консультаций, в вагонах можно пройти УЗИ, ЭКГ, флюорографию, гастрофиброскопию, лабораторные анализы и другие обследования. При необходимости врачи проводят малые хирургические вмешательства. Все санитарные и технические нормы соблюдены: поезд оснащен современным оборудованием.

    Наряду с врачами сельчан проконсультируют юристы и медиаторы, представленные Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Они помогут в решении трудовых споров, оформлении социальных выплат, разъяснении судебных и правовых процедур.

    После завершения миссии в Актюбинскойобласти поезд направится в Западно-Казахстанскую и Костанайскую области.

    Теги:
    Здравоохранение Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» Саламатты Қазақстан Поезда
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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