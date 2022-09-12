Медпоезд «Саламатты Казахстан» начал работу в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Медицинский поезд «Саламатты Казахстан» продолжает свое движение по стране. 11 сентября он прибыл в Костанайскую область, где консультацию высококвалифицированных специалистов получат жители 9 отдаленных сел региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Samruk Kazyna Trust.

Первой поезд «Саламатты Казахстан» на территории Костанайской области встретила станция Сарыколь, здесь врачи проводят прием пациентов 11-12 сентября, 13-14 сентября – медперсонал ожидают в Джаркуле, 15-17 сентября – в Тогузаке, 18-19 сентября – в Зааятской, 20-21 сентября – в Казанбасы, 22-23 сентября – в Койбагоре, 24-25 сентября в Ковыльной, 26-27 сентября – в Тасты-Талды и 28-29 сентября – в Фурмановском.

Врачи медицинского поезда подводит итоги своей работы в Северо-Казахстанской области. Здесь первую медицинскую и консультативную помощь получили 3108 жителей, среди которых 402 - это дети.

По данным докторов, чаще всего у жителей СКО выявляют болезни киста поджелудочной железы, болезни пульпы и периапикальных тканей, камни почки и мочеточника, хронический обструктивный пиелонефрит солевой диатез. При этом, согласно внутренней статистике, самыми востребованными специалистами поезда «Саламатты Казахстан» можно назвать хирург, ЛОР, офтальмолог и стоматолог.

Врач акушер-гинеколог Гульмира Бердали уже больше 2 месяцев ведет прием в медицинском поезде, за это время она оказала помощь жительницам отдаленных аулов трех областей.

«К сожалению, женщины, проживающие в селах, довольно редко посещают гинекологов в силу своей постоянной занятости. Ко мне обращались пациентки, которые не были у специалиста 15-20 лет, тогда как гинекологический осмотр должен проходить минимум раз в год. Мы осматриваем их, выявляем заболевания, где-то назначаем лечение сами, в каких-то случаях направляем на дополнительную консультацию в областные клиники», - сказала доктор.

Гульмира Бердали напомнила, что для поддержания здоровья медосмотр нужно проходить на ежегодной основе.

Помимо акушера-гинеколога, в медицинском поезде работают такие специалисты, как терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, хирург, уролог, маммолог, стоматолог.

«Мы принимаем абсолютно всех пациентов – от мала до велика. Наши специалисты работают очень слаженно и оперативно - если люди не могут по причине здоровья подняться в наши специально оборудованные кабинеты, то врачи поезда сами спускаются к ним и опрашивают на месте», - сказал руководитель медицинского поезда «Саламатты Казахстан» Аман Касенов.

Всего поезд объедет 67 станций, врачи приняли обследовали жителей более 40 сел.

В составе поезда 7 специализированных вагонов, из которых четыре – это оборудованные медицинские кабинеты, где есть УЗИ-кабинет, своя лаборатория, стоматологическое оборудование и другие; два спальных вагона, один вагон-ресторан и еще один – технический, который обеспечивает поезд беспребойной энергией.

Наряду со станциями СКО, поезд «Саламатты Қазақстан» обслуживал и станции Акмолинской области из-за территориального расположения железнодорожных линий. Однако в этом регионе работа еще не завершена и врачи вернутся туда с 4 по 9 октября и обследуют жителей еще 3 станций.

Совместно с поездом «Жәрдем» «Саламатты Қазақстан» оказывает первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь жителям отдаленных станций, которые не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Медпоезд «Жәрдем» находится в Туркестанской области.