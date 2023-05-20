Медовые пчелы могут исчезнуть в мире к 2035 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 мая отмечается Международный день пчел. Между тем, по статистике, медовые пчелы вымирают во всех регионах мира, и оскудение запасов меда — наименьшее зло при сохранении темпов вымирания. Ведь пчелы — главные опылители соцветий фруктовых деревьев, ягод, злаков. Если растения не опыляются и не плодоносят, люди могут лишиться многих привычных продуктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Одна из главных причин гибели этих насекомых — паразит Varroa destructor, с которым достаточно трудно бороться. Также пчел убивают никотиновые инсектициды, которые фермеры используют для борьбы с вредителями. Из-за стихийного строительства разрушаются экосистемы, негативно влияет и глобальное потепление.

Если ежегодная смертность пчел будет сохраняться на уровне 20%, то к 2035 году они полностью исчезнут. Самые высокие темпы ежегодного сокращения наблюдаются в Северной Америке (30–40%), Европе (~30%) и Южной Африке (~30%).