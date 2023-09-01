Медосвидетельствование водителей переводится в электронный формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан и Министерство внутренних дел Республики Казахстан, при участии ТОО «Республиканский медицинский институт» реализуют проект по переводу медицинского освидетельствования факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения водителей в электронный формат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



Это предполагает обмен данными в электронном формате с Единым реестром административных производств и синхронизацию информации между правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.

Интеграция систем позволит реализовать безбумажный документооборот в плане направления на медицинское освидетельствование и получения акта медицинского освидетельствования.

Пилотный проект запущен в Павлодарской области, в рамках которой было сформировано более 2000 электронных направлений и электронных актов медицинского освидетельствования.

На сегодняшний день к пилотной фазе проекта готовы также Алматинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В дальнейшем планируется участие всех регионов страны.

Кроме того, в рамках предстоящего внедрения Европротокола при дорожно-транспортных происшествиях осуществлена интеграция Электронной системы медицинского освидетельствования с сервисами Государственного кредитного бюро для обмена данными при оформлении страховых случаев.

Интеграция является важным шагом цифровизации административных процессов, что позволит сократить время обмена данными, обеспечить прозрачность и снизить коррупционные риски в области медицинского освидетельствования водителей.