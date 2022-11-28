Медорганизацию проверили по жалобам жителей в СКО

28 Ноября 2022, 12:48

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев в Северо-Казахстанский филиал фонда социального медицинского страхования поступили 278 обращений, связанных с работой медучреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Лариса Гордеева на брифинге отметила, что количество обращений возросло на 17 %.

«В половине случаев проблему можно было решить на месте в медицинской организации при грамотном разъяснении населению вопросов прикрепления, порядка оказания медицинской помощи в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС, правил оказания плановой и экстренной стационарной медицинской помощи, присвоение статуса застрахованности и так далее», - добавила Л. Гордеева.

Почти треть обращений связана с качеством оказания медицинской помощи. Часто североказахстанцы жалуются на длительные сроки ожидания в поликлиниках консультаций узких специалистов, приема участковой службы, невозможность дозвониться в медорганизацию, нарушение медицинской этики и деонтологии, на недоступность и качество услуг мобильной бригады. Есть обращения из-за отказа в обеспечении лекарственными препаратами на амбулаторном уровне. В три раза за год возросло количество нареканий к работе поликлиник Петропавловска.

«Исходя из характера обращений, выявлена острая проблема дефицита кадров. Актуальным является недостаточный уровень профессиональной подготовки медицинских кадров, особенно в сельской местности. Наряду с этим имеются проблемы владения врачами и средним медицинским персоналом навыками работы на современном медицинском оборудовании», - прокомментировала Л. Гордеева.

По ее словам, по пяти жалобам филиал инициировал проверки качества медицинских услуг. Выявили нарушения законодательства в области здравоохранения. К медицинской организации приняли экономические меры.