19 Мая 2022 19:02

Медорганизации обеспечены жаропонижающими и антикоагулянтами на сумму 1,73 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских аптеках остались антикоагулянты и жаропонижающие препараты на сумму более 1,2 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения в медицинские организации республики осуществлена поставка лекарств (жаропонижающие препараты Парацетамол и Ибупрофен, антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран) на 1,73 млрд тенге, пациенты обеспечены на сумму 528,85 млн тенге. По состоянию на 11 мая 2022 года в аптеках при поликлиниках остаток данных препаратов имеется на сумму более 1,2 млрд тенге, что составляет 69 % от отгруженного объема», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос редакции.

В ведомстве заверили, что на складах Единого дистрибьютора обеспечено наличие двухмесячного неснижаемого запаса лекарственных средств, применяемых при лечении КВИ.

«Лекарственные средства неснижаемого запаса отгружаются Единым дистрибьютором по заявке медицинских организаций в случае резкого роста заболеваемости, и возникновения дефицита в лекарственных средствах, применяемых при лечении КВИ. По мере отгрузки в медицинские организации отгруженный объем неснижаемого запаса оперативно пополняется путем закупа из одного источника. Объем неснижаемого запаса закупается Единым дистрибьютором вне заявок медицинских организаций», - напомнили в Минздраве.