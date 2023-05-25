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    Медорганизации Алматы оштрафовали на 265 миллионов тенге

    25 Мая 2023, 16:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первый квартал текущего года Фонд медстрахования выявил 58 тысяч дефектов в медицинских организациях Алматы на сумму 265 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя директора алматинского филиала ФСМС Жанар Кенжебаева, больше всего дефектов выявлено среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 57 тысяч дефектов. Их оштрафовали на более 150 миллионов тенге. Всего 76 поликлиник.

    680 нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 100 млн тенге.

    «Основные дефекты, выявленные при мониторинге: отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», – уточнила Жанар Кенжебаева.

    В пресс-службе филиала ФСМС сообщили, что Фонд на постоянной основе ведет мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Финансирование проводится после тщательного мониторинга. За первый квартал этого года экспертами филиала по Алматы ФСМС в амбулаторно-поликлинических организациях выявлено 50 случаев неоказанных услуг, наложены штрафы на сумму 1,5 миллиона тенге.

    Снятые с оплаты средства направят на последующее финансирование медицинской помощи. На сегодня в Алматы с Фондом медстрахования работают 226 медорганизаций.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Страхование Здравоохранение Медстрахование
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