Медорганизации Алматы оштрафовали на 265 миллионов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За первый квартал текущего года Фонд медстрахования выявил 58 тысяч дефектов в медицинских организациях Алматы на сумму 265 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора алматинского филиала ФСМС Жанар Кенжебаева, больше всего дефектов выявлено среди организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - 57 тысяч дефектов. Их оштрафовали на более 150 миллионов тенге. Всего 76 поликлиник.

680 нарушений приходится на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 100 млн тенге.

«Основные дефекты, выявленные при мониторинге: отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг», – уточнила Жанар Кенжебаева.

В пресс-службе филиала ФСМС сообщили, что Фонд на постоянной основе ведет мониторинг качества оказанных медицинских услуг. Финансирование проводится после тщательного мониторинга. За первый квартал этого года экспертами филиала по Алматы ФСМС в амбулаторно-поликлинических организациях выявлено 50 случаев неоказанных услуг, наложены штрафы на сумму 1,5 миллиона тенге.

Снятые с оплаты средства направят на последующее финансирование медицинской помощи. На сегодня в Алматы с Фондом медстрахования работают 226 медорганизаций.



