Медоборудование на 1,3 млрд тенге планируют закупить в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в текущем году предусмотрен закуп медоборудования на 1,3 млрд тенге для оснащения профилей «реанимация», «хирургия», «офтальмология» и «урология». Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения региона Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день, по словам спикера, в Акмолинской области функционирует 562 объекта здравоохранения, в том числе 23 организации, оказывающие стационарную помощь, станция скорой медицинской помощи, центр крови, 531 организация здравоохранения, оказывающая амбулаторно-поликлиническую помощь. На 1 февраля в 25 организациях ПМСП прикреплено 784020 человек, 42,3% которых – сельчане.

«По итогам 2021 года в круглосуточных стационаров насчитывается 4673 койки по 76 профилям, на которых пролечилось 110 тысяч пациентов. В дневных стационарах 1954 койки, на которых пролечено 50 тысяч пациентов. Усилена работа в рамках проекта «Стационар на дому», в прошлом году пролечено четыре тысячи пациентов», - отметил руководитель облздрава.

Так, на 1 января из 19 основных показателей в регионе не достигнуты лишь три.

В ушедшем году в Акмолинской области материнская смертность увеличилась на 41%: зарегистрировано пять случаев материнской смертности, в том числе 4 от COVID-19 и один случай не связанный с вирусом. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась на 0,1%. Высокие показатели в семи районах: Шортандинском, Коргалжынском, Аршалынском, Ерейментауском, Атбасарском, Биржан сал, Астраханском районах.

Третий недостигнутый показатель - уровень оснащенности медицинских организаций медицинской техникой. Он увеличился с 73 до 76,6, однако низкий уровень показателя отмечается еще в городе Степногорске (64,88) и в 13 районах: Жаксынском (60,1), Жаркаинском (60,3), Целиноградский (61,5), Зерендинском (68,5), Есильском (71,6), Егиндыкольском (71,7), Астраханском (74,2), Аршалынском (77,0), Биржан сал (77,1), Сандыктауском (78,7), Бурабайском (78,7), Аккольском (78,9), Буландынском (80,9).

Как добавил спикер, в 2021 году в регионе зарегистрирован рост общей смертности на 10,1%, смертности от злокачественных новообразований – на 0,2%, смертности от болезней системы кровообращения – на 9%, а вот смертность от несчастных случаев, отравлений и травм снизилась на 0,2%. Отмечается снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 2,9% и заболеваемости туберкулезом на 1,2%. В то же время отмечается снижение показателей заболеваемости болезней системы кровообращения на 18,8%.

«На сегодняшний день уровень оснащенности медорганизаций региона составляет 76,6%. В 2021 году для закупа медицинской техники было выделено 2,2 млрд тенге по профилям «родовспоможение и детство», «реанимация», «хирургия», «лабораторное оборудование». На текущий год предусмотрен закуп оборудования на 1,3 млрд тенге для оснащения профилей «реанимация», «хирургия», «офтальмология», «урология», - резюмировал Н. Сыздыков.