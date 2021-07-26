Медобеспечение УИС передается в ведение Министерства здравоохранения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинское обеспечение УИС передается в ведение Министерства здравоохранения. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым 19 июля подписан Указ «О мерах по совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан».

«В соответствии с Указом функции и полномочия МВД по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, полностью передаются Министерству здравоохранения», - пояснила Шугыла Бериккызы.

Ранее на расширенном заседании Коллегии МВД Президент страны указал на необходимость улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.

В этой связи МВД основными приоритетами всех реформ уголовно-исполнительной системы определило, в первую очередь, соблюдение и защиту прав человека, улучшение условий содержания осужденных, модернизацию пенитенциарной инфраструктуры.

«Передача функций медицинского обеспечения осуждённых в ведение Министерства здравоохранения в рамках реформы МВД по освобождению от несвойственных функций и модернизации пенитенциарной системы позволит получить широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения. Это также предоставит медицинским работникам независимость от администрации учреждений, что искоренит укрытие возможных неправомерных действий», - подчеркнул министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Следует отметить, что система медицинского обеспечения УИС находится в неравном положении с медицинским обслуживанием гражданского сектора с точки зрения ресурсов, качества и контроля услуг.

Основная проблема – нехватка медперсонала, при этом размер заработной платы медицинских работников учреждений УИС ниже, чем у работников гражданского сектора здравоохранения.

Также в гражданском здравоохранении имеется значительная материально-техническая база и больше квалифицированных медицинских специалистов, имеющих большой практический опыт.

В этой связи, Комиссией по реформе правоохранительной и судебной систем, были поддержаны предложения МВД о передаче в ведение Министерства здравоохранения медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

«Эта мера позволит привести медицинское обеспечение лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы в соответствие с международными стандартами», - добавила Шугыла Бериккызы.

Международные эксперты и правозащитники, по ее словам, высоко оценили очередной шаг МВД, сделанный в рамках реформирования уголовно-исполнительной системы.

«Согласно минимальным стандартным правилам ООН, принятыми Генеральной Ассамблеей организации, осужденные должны обеспечиваться такими же стандартами медико-санитарного обслуживания, которые существуют в обществе. Поэтому передача функций медобеспечения лиц, содержащихся под стражей в гражданское ведомство - это, действительно, значимое историческое событие в Казахстане», - отметила руководитель Представительства PRI в Центральной Азии Жанна Назарова, оценив работу МВД страны за видение и поступательное решение вопросов пенитенциарной системы.

Ранее сообщалось, что МВД РК передаст вопросы трудовой миграции и беженцев в Минтруда.