Медный кабель на сумму более одного миллиона тенге похитил астанчанин со строительного объекта.
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый в краже кабеля со стройки в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
В ходе расследования установлено, что задержанный работал на территории строительного объекта, расположенного по улице Е-699.
«Задавшись преступным умыслом, он в ночное время беспрепятственно проникнул на территорию стройки. Подойдя к бухте медных кабелей, воспользовавшись отсутствием посторонних, он совершил кражу материала в количестве девяти штук. Общая стоимость похищенного составила 1 026 000 тенге», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
- В столице активно прививаются беременные и кормящие женщины – управление здравоохранения
- Чтобы обезопасить детей, решила привиться – молодая кормящая мама Альфия Алибекова
- Елбасы направил телеграмму соболезнования родным и близким Даулета Сембаева
- Одним из первых вакциной Pfizer привился столичный подросток
- В чем заключаются главные особенности «Астана Клуба»
- На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана