Медный кабель на сумму более одного миллиона тенге похитил астанчанин со строительного объекта.

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый в краже кабеля со стройки в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

В ходе расследования установлено, что задержанный работал на территории строительного объекта, расположенного по улице Е-699.

«Задавшись преступным умыслом, он в ночное время беспрепятственно проникнул на территорию стройки. Подойдя к бухте медных кабелей, воспользовавшись отсутствием посторонних, он совершил кражу материала в количестве девяти штук. Общая стоимость похищенного составила 1 026 000 тенге», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.