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    09:35, 02 Май 2024 | GMT +6

    Медицинский университет Караганды реорганизовали

    Медицинский университет Караганды
    Фото: акимат Карагандинской области

    Постановлением правительства реорганизовано НАО «Медицинский университет Караганды», передает агентство Kazinform.

    Карагандинский медицинский университет и Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний теперь самостоятельные организации, со стопроцентным участием государства в уставных капиталах, сообщили в вузе.

    — Университет продолжает работу в обычном режиме. Официальное название на государственном и английском языках остаётся прежним. Порядок слов изменится лишь на русском. С этого момента правильно — Карагандинский медицинский университет (НАО «КМУ»), — пояснили на официальной странице вуза в Instagram.

    Присоединение Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний к Карагандинскому государственному медицинскому университету произошло в 2018 году, напомнили в вузе. Отмечается, что это было продиктовано экономической необходимостью. Университет инвестировал собственные средства на поддержание функционирования Центра. Все это время в составе института работали клиника профессионального здоровья и научно-исследовательская санитарно-гигиеническая лаборатория.

    Теги:
    Вузы Медицина Образование Караганда
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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