Медицинский университет Караганды реорганизовали

Постановлением правительства реорганизовано НАО «Медицинский университет Караганды», передает агентство Kazinform.

Карагандинский медицинский университет и Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний теперь самостоятельные организации, со стопроцентным участием государства в уставных капиталах, сообщили в вузе.

— Университет продолжает работу в обычном режиме. Официальное название на государственном и английском языках остаётся прежним. Порядок слов изменится лишь на русском. С этого момента правильно — Карагандинский медицинский университет (НАО «КМУ»), — пояснили на официальной странице вуза в Instagram.

Присоединение Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний к Карагандинскому государственному медицинскому университету произошло в 2018 году, напомнили в вузе. Отмечается, что это было продиктовано экономической необходимостью. Университет инвестировал собственные средства на поддержание функционирования Центра. Все это время в составе института работали клиника профессионального здоровья и научно-исследовательская санитарно-гигиеническая лаборатория.