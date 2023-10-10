Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Мугалжар Актюбинской области
Жителям Актюбинской области будет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. На станцию Мугалжар прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna» при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фонд социальных проектов». Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является Телерадиокомплекс Президента РК.
В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.
На станцию Мугалжар медицинский поезд прибудет в 21:36 10 октября. Отъедет в 20:40 12 октября.
До конца проекта (6 декабря 2023 года) путь, пройденный поездом, составит около 18 тысяч км по самым отдаленным станциям страны, где у населения нет доступа к высококвалифицированной медицинской, медиативной и социальной помощи.
Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.