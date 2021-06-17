Медиков-ветеранов чествовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В канун Дня медицинских работников в Казахском Национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова чествовали заслуженных медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С поздравительным словом мероприятие открыл ректор Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин.

«За всю трудовую жизнь вы дорогие наши коллеги, оказывали огромную помощь в сфере здравоохранения. Алматы занимает особую роль в подготовке медицинских кадров в Казахстане. Многие из вас получили здесь образование, практиковали свой опыт и начинали свою трудовую деятельность. Вы являетесь свидетелями становления нашей медицины. И в преддверии профессионального праздника мне хочется вам пожелать, в первую очередь крепкого здоровья и семейного благополучия»,- сказал ректор в своем поздравительном слове.

В свою очередь председатель совета ветеранов системы здравоохранения РК Кадыр Омаров поприветствовал медиков-ветеранов и вручил награды заслуженным медикам - медали «Еңбек ардагері» и нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» от имени Министерства здравоохранения РК.

«По нашей республике в десяти областях уже существуют общественные советы для ветеранов-медиков. На будущее запланированы много мероприятий с ветеранами. Это все делается, чтобы наши медики-ветераны не сидели дома, а продолжали заниматься общественной работой. Потому что их знания и опыт бесценны. Сегодня мы хотели бы отметить медиков-юбиляров, которые внесли огромный вклад в развитие медицинской сферы нашей страны», - сказал Кадыр Омаров.

В ходе мероприятия ветераны здравоохранения и другие представители медицины поделились воспоминаниями.

«Мы те люди, которые стали свидетелями тех времен, когда только развивалась и становилась наша отечественная медицина. За годы Независимости многое изменилось в лучшую сторону. Мы можем с гордостью сказать, что наша медицина идет ногу со временем», - сказал начальник Лечебно-диагностического центра Департамента здравоохранения Алматы Турарбек Толендиев.

«Я, как себя помню, всегда мечтала стать медицинским работником. Не врачом и не медицинской сестрой конкретно, а просто медицинским работником. И моя мечта сбылась. Я люблю свой город. Люблю людей, которые живут здесь. Я росла в этом городе и развивалась вместе с ним. Получила огромный опыт в своей работе и нашла много хороших друзей. Я ценю все годы, которые проработала вместе со своими коллегами. Да, мы работали в разных медучреждениях, но мы все работали и продолжаем работать в одной сфере во благо страны. В наше время было сложно. Но мы пережили трудные моменты и выстояли», - поделилась директор ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» управления здравоохранения Алматы Гульшара Урмурзина.