Медиков Караганды премируют за выявление на ранней стадии онкозаболеваний

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Медики Караганды повысили выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях, а также снизили число запущенных случаев, передает корреспондент МИЯ «Казинформ».

Это удалось сделать после того, как акушеров, медсестер смотровых кабинетов и участковых обучили алгоритму выявления раковых заболеваний, в том числе при визуальном осмотре, а за каждый выявленных случай стали премировать.

Сейчас в медучреждении в месяц выявляют 10 и больше человек с онкозаболеваниями, почти 65% из них с заболеваниями 1 и 2 стадиях. При этом большую часть больных выявляют медсестры смотровых кабинетов и участковые медсестры.

«В 2015 году было очень много запущенных случаев онкологических заболеваний, высокая смертность от онкологии. Мы должны были какой-то выход найти. Я решила обучить своих работников. Натолкнулась на профессора Н.Балтабекова. Он согласился обучить алгоритму визуального выявления онкозаболеваний. После обучения в 2016 году «посыпались» диагнозы. Было очень много вновь выявленных и запущенных. Сейчас уже мы видим результат – запущенность снизилась, смертность тоже. А выявляемость на ранней стадии увеличилась» - говорит директор поликлиники № 3 Сания Буранкулова.

Для обследования кожных покровов поликлиника закупила дерматоскоп, который позволяет диагностировать болезни кожных покровов, в том числе раковые.

Выявляют людей с подозрением на онкологические заболевания и во время подомовых обходов. Таким пациентам предоставляют так называемый «зеленый коридор», т.е они проходят нужные обследования - УЗИ, маммографию, рентген без очереди. После этого осматривает онколог. Окончательный диагноз ставят врачи онкодиспансера.

За каждый выявленный случай из фонда экономии медицинского учреждения премируют. За выявление на 1,2 стадиях заболевания доплачивают 20 тыс. тенге.

«Конечно, люди благодарны, что вовремя выявили. Пишут, благодарят медсестер. По нашим стопам пошли коллеги из других поликлиник» - добавила Сания Буранкулова.