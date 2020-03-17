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Медико-социальные учреждения закрывают на карантин в Казахстане

17 Марта 2020 20:08
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Медико-социальные учреждения закрывают на карантин в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Министерством здравоохранения РК вводится запрет на посещение родственниками подопечных медико-социальных учреждений для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, а также организаций временного пребывания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

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«Данная мера принимается в целях недопущения в организациях распространения короновирусной инфекции. При этом социальные учреждения продолжат оказывать услуги. В учреждениях усилят санитарно-дезинфикционный режим. В частности, персонал и подопечных обеспечат масками, антисептическими средствами, перчатками и другими средствами защиты. Отменяются массовые спортивные и культурные мероприятия с участием подопечных как внутри организаций, так и за их пределами.

Также рекомендовано приостановить предоставление услуг санаторно-курортного лечения до стабилизации эпидемиологической ситуации в республике», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в ведомстве, данные меры продлятся до окончания в Казахстане чрезвычайного положения.

Кроме того, прием документов (акт выполненных работ, листы сопровождения) по оказанным услугам индивидуальными помощниками и специалистами жестового языка осуществляется в электронном формате.

Напомним, в стране функционируют 113 медико-социальных учреждений, которые охватывают услугами 24410 человек.


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Ключевые слова: Минтруда РК, Безопасность, Коронавирус,
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