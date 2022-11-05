Медики спасли подростка с тяжелыми травмами в Кокшетау

5 Ноября 2022, 21:47

5 Ноября 2022, 21:47

Медики спасли подростка с тяжелыми травмами в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Медики многопрофильной областной детской больницы спасли жизнь 16-летнему Дамиру, который получил серьезные травмы после прогулки на велосипеде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для подростка из Кокшетау катание на велосипеде обернулось тяжелыми травмами. Мама Дамира до сих пор не может вспоминать о произошедшем без слез.

«Он с одноклассником поехал кататься на велосипеде. Мы были в гостях. Вдруг звонит соседка и говорит: «Дамир упал и у него идет кровь. Сначала мы не думали, что все серьезно, но когда приехали на место и ждали скорую, стало по-настоящему страшно. Нас отвезли в приемный покой, уже там у ребенка началась рвота с кровью. Я чувствовала, что все непросто», - поделилась женщина.

Как выяснилось, Дамир с другом катались на велосипедах с горы в районе Автогородка областного центра. На очередном спуске у Дамира заклинило колесо. Мальчик кубарем полетел вниз. Самый сильный удар пришелся на голову и челюсть, был перелом предплечья, разорван пах.

«Хорошо, что рядом оказался его одноклассник. Еще мимо шла девушка, я до сих пор не могу с ней связаться. Она до нашего приезда находилась рядом с сыном, укрыв его курткой. Хотя ей самой нужно было забирать ребенка из школы, но она не уходила, ждала нас», - продолжает рассказ мама Дамира.

Сначала, по словам женщины, ребенок был в сознании, позже впал в кому.

«При поступлении мальчику сделали КТ головного мозга. Были выявлены переломы верхней челюсти, небольшая гематома в лобной области справа. Он находился в реанимации и получал интенсивное лечение. Травма была очень сложная, сознание нарушено. Утром мы назначили повторное КТ, на котором выявили, что внутричерепная гематома стала больше, хотя изначально назначили лечение, останавливающее внутреннее кровотечение. Тогда провели операцию по удалению гематомы лобной области», - сказал проводивший операцию нейрохирург Нуржан Искаков.

После операции ребенок находился в реанимации, затем его перевели в отделение травматологии. По словам медика, лишь после того, как черепно-мозговая травма стабилизировалась, сознание стало ясным и отек мозга спал, мальчику провели операцию на верхнюю челюсть. Этим занимался челюстно-лицевой хирург Денис Федоров. Операция была тоже достаточно сложной, ведь у ребенка были смещение, переломы челюсти, осколки. Иными словами, челюсть собрали буквально по частям.

«Конечно, ситуации бывают разные, но все травмы не похожи, все индивидуальны. Лечение и операции – все для каждого подбирается индивидуально, но такое сочетание, как здесь, встречаешь редко. Хотя здесь нет ничего особенного, это всего лишь наша ежедневная работа», - добавил Нуржан Искаков.

Дамир провел в больнице около месяца, после чего его выписали домой.

«Хочу сказать слова благодарности врачам детской областной больницы. Благодаря им сегодня мой сын чувствует себя хорошо. Это врачи-реаниматологи Василий Лукьянченков, Мирхан Тулегенов, челюстно-лицевой хирург Денис Федоров, нейрохирург Нуржан Искаков, лор-врачи Раймбек Макен, Самат Малимбай. Также спасибо медперсоналу приемного отделения, травматологического и хирургического отделений. Вы - врачи с большой буквы. Мои слова благодарности – это малая толика того, что я могу сделать для медиков, спасших моего мальчика! Каждого благодарила и даже руки целовала – ничего нет ценней жизни твоего ребенка и они сохранили ее», - добавляет, не скрывая слез, мама Дамира.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, но выходить из дома ему пока не разрешают родные. Медики разрешили ребенку посещать школу со второй четверти.