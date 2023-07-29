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    23:16, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Медики-спасатели помогли пострадавшим в ДТП на костанайской трассе

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Среди пострадавших в ДТП на трассе трое несовершеннолетних и двое взрослых. Всем им медиками-спасателями оказана помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

    Ночью 27 июля на 588 км трассы «Екатеринбург-Алматы» произошло столкновение двух легковых автомобилей марки «КIA» и «УАЗ».

    «Сигнал о происшествии поступил диспетчеру трассового медико-спасательного пункта «Щербаково» в Костанайской области в 23:31. К месту ДТП выехала бригада специалистов на реанимобиле. В числе пострадавших трое несовершеннолетних и двое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести. Двое находились в шоковом состоянии. Спасатели оказали первую медицинскую помощь пятерым пострадавшим и доставили их для госпитализации в центральную районную больницу в село Алтынсарино», - сообщили в ДЧС.

    В ведомстве уточнили, что спасателями в качестве аварийно-спасательного оборудования был использован комби-резак для доступа в подкапотное пространство, чтобы отключить аккумуляторную батарею и избежать возгорания одной из автомашин.

    Теги:
    Общество Врачи Костанайская область ДЧС Здравоохранение
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