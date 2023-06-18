Медики сообщили о состоянии заложников, которых захватил вооруженный мужчина в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения города Астаны сообщили о состоянии заложников, которых держал взаперти в здании банка вооруженный захватчик. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 июня мужчина захватил заложников в столичном банке. Раненных нет. Три заложника с диагнозом «острая реакция на стресс» были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. В госпитализации никто не нуждался», - прокомментировали в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank.