Медики сообщили о состоянии пострадавших в Шахтинске шахтеров

3 Ноября 2022, 14:27

3 Ноября 2022, 14:27

Медики сообщили о состоянии пострадавших в Шахтинске шахтеров

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Врачи сообщили о состоянии пострадавших на шахте имени Ленина. Двух шахтеров готовят на операцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Четверых пострадавших в ЧП на шахте Ленина доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова. Двух шахтеров готовят к операции, состояние остальных стабильное.

«У двух пострадавших открытая черепно-мозговая травма и отравление газом. Их готовят к операции. Ее планируют провести в течение часа. Они в сознании, состояние тяжелое. Учитывая тяжесть травмы, прогноз делать рано», – сообщил заместитель директора по медицинской части больницы имени Х. Ж. Макажанова Талгат Жукен.

Двое пострадавших находятся в токсикологическом отделении. У них тяжелое отравление метаном и угарным газом. Состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.