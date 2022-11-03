Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Медики сообщили о состоянии пострадавших в Шахтинске шахтеров

3 Ноября 2022, 14:27
Медики сообщили о состоянии пострадавших в Шахтинске шахтеров
3 Ноября 2022, 14:27

Медики сообщили о состоянии пострадавших в Шахтинске шахтеров

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Врачи сообщили о состоянии пострадавших на шахте имени Ленина. Двух шахтеров готовят на операцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Четверых пострадавших в ЧП на шахте Ленина доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова. Двух шахтеров готовят к операции, состояние остальных стабильное.

«У двух пострадавших открытая черепно-мозговая травма и отравление газом. Их готовят к операции. Ее планируют провести в течение часа. Они в сознании, состояние тяжелое. Учитывая тяжесть травмы, прогноз делать рано», – сообщил заместитель директора по медицинской части больницы имени Х. Ж. Макажанова Талгат Жукен.

Двое пострадавших находятся в токсикологическом отделении. У них тяжелое отравление метаном и угарным газом. Состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.


Новости по теме
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено
Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе
Читайте также
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено
Труп 40-летнего мужчины обнаружили на руднике в Улытауской области
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области
Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору